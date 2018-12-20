Нетаньяху: Израиль уважает решение США о выводе войск из Сирии

Иерусалим, , 15:06 — REGNUM Израиль уважает решение США вывести свои войска из Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает канал TeleSur.

Нетаньяху сказал, что беседовал с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Майком Помпео по телефону перед тем, как было объявлено о выводе американских войск.

«Это, конечно, решение Америки. Мы изучим его график, как оно будет реализовано и, конечно, его последствия для нас. В любом случае, мы позаботимся о том, чтобы поддерживать безопасность Израиля и защищать себя», — написал Нетаньяху в Twitter 19 декабря.

Вывод почти 2 тыс. солдат США займет от 60 до 100 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления Трампа правительство Франция заявило, что продолжит свое военное присутствие в Сирии.

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