Песков рассказал о разных подходах Москвы и Киева к обмену задержанными

Москва, , 13:55 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы задержанные Киевом граждане РФ скорее вернулись на родину, однако в вопросе обмена их на граждан Украины стороны используют разные подходы. Кроме того, есть несостыковка в количестве людей, которых предлагается обменять. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Обмен украинских моряков можно обсуждать после уголовного дела» — Путин

«Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен «всех на всех», но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, то есть кем считать этих людей», — сказал официальный представитель Кремля.

Что касается вопроса с арестованными военными моряками, которые устроили провокацию в районе Керченского пролива, то, как напомнил Песков слова главы государства Владимира Путина, сказанные в ходе ежегодной пресс-конференции, его должен решить суд. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что работа по обмену заключенными ведётся. От украинской стороны ею занимается экс-руководитель администрации президента Виктор Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Чёрном море российские пограничники за незаконное пересечение госграницы РФ задержали три корабля ВМС Украины. Также по решению суда были арестованы члены экипажей судов. В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. Однако на днях Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляционную жалобу одного из арестованных нарушителей, постановил, что арестованные моряки ВМС Украины не могут быть признаны военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

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Нет войны — нет военнопленных! Крымский суд ответил морякам ВМС Украины

Напомним, 20 декабря на большой итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской государственной границы в Чёрном море, можно будет решать только после завершения расследования.

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