Украинские власти предлагают России обмен заключёнными

Киев, , 21:29 — REGNUM Украинские власти предлагают Российской Федерации провести обмен заключенными по формуле «42 на 89». Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 декабря, представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Напомним, что накануне в Минске состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию в Донбассе. Одной из главных тем обсуждения на этих переговорах была неудачная украинская провокация в Керченском проливе, который принадлежит России.

При этом Марчук утверждает, что на переговорах украинская сторона внесла предложение по обмену заключёнными.

По его словам речь идёт, в частности, о 23 гражданах Российской Федерации, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Их Киев готов обменять на 23 граждан Украины, которые отбывают наказания в российских тюрьмах.

Также Марчук добавил, что «если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19».

«То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», — сказал Марчук.

Напомним, что представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева накануне предупредила о том, что украинская сторона пытается втянуть Россию в процесс обмена военнопленными между Киевом и Донбассом.

Дело в том, что на Украине не считают граждан ДНР и ЛНР, захваченных в ходе боевых действий в Донбассе военнопленными и не относятся к ним в соответствии с Женевской конвенцией. Тогда как в ДНР и ЛНР положения Женевской конвенции о военнопленных по отношению к захваченным украинским боевикам соблюдаются.

Что касается украинских граждан, осуждённых в России за различные преступления, то они не имеют никакого отношения к минскому процессу и обсуждать их обмен через трехстороннюю группу выглядит по меньшей мере странным.

По сути предложение Марчука — это именно то, о чем предупреждает Кобцева — попытка втянуть Россию в процесс обмена пленными между Донбассом и Киевом.

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