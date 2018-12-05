В Кремле заявили о готовности России обсуждать обмен украинских моряков

Москва, , 14:52 — REGNUM Если со стороны Украины поступят предложения об обмене взятых под стражу членов экипажей трёх кораблей ВМС Украины, Москва готова их рассмотреть. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля не знает, последует ли ответ от российской стороны на эти предложения.

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«Мне не известно о таких условиях, если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться, но означает ли это, что на них будет дан ответ», — уточнил Песков.

Напомним, Киев призвал Москву к переговорам о возможности обмена украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе. Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, арестованных моряков «есть на кого менять». Украина готова предложить России список из более чем 300 лиц, осуждённых за антигосударственную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе российскими пограничниками были задержаны три украинских корабля вместе с 24 членами экипажей. По факту незаконного пересечения госграницы с РФ следственные органы возбудили уголовно дело. В Киеве назвали этот инцидент «агрессией» со стороны России и потребовали вернуть задержанные украинские суда и отпустить арестованных моряков.

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