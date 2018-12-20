Ничего хорошего от песен «с матерком» нет – Путин

Москва, , 13:26 — REGNUM Разгон концертов рэп-исполнителей ни к чему хорошему не приведёт. Такое мнение на сегодняшней пресс-конференции с журналистами высказал президент РФ Владимир Путин.

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«От разгонов рэп-концертов ничего хорошего нет, — признал глава государства. — Но от обратного тоже нет ничего хорошего — когда «поют с матерком».

Российский лидер отметил, что «искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, а чтобы поднимать этот уровень.

«За это нельзя хватать и не пущать, наказывать. Это неверно. Но есть и другие вещи, — указал Путин. — Зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация нации».

По словам президента, поощрять такие вещи нельзя, однако и нельзя оставаться безучастным. Путин уверен, что противодействовать таким тенденциям необходимо «по-другому», например, «аккуратно и спокойно убеждать в большей привлекательности других ценностей».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой ежегодной пресс-конференции. На мероприятие аккредитовано рекордное число представителей СМИ — более 1,7 тысячи.

Напомним, в конце ноября — начале декабря были отменены концерты ряда рэп-исполнителей в городах России. Так, после запрета на проведение концерта в Краснодаре рэпера Хаски, музыкант выступил перед зрителями прямо на улице, стоя на крыше автомобиля. За что был задержан и подвергнут административному аресту. 27 ноября в Перми отменили концерт скандально известной группы IC3PEAK. На следующий день стало известно, что концерт группы «Френдзона», который должен был пройти 4 декабря в Вологде, тоже не состоится.

В середине декабря президент России Владимир Путин заявил о неэффективности политики «хватать и не пущать» в отношении современной молодёжной культуры. Глава государства считает, что оценка современной массовой культуры может измениться с течением времени, как это уже происходило в прошлом с новыми для своего времени явлениями культуры.