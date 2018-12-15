Путин сравнил поп-культуру с вальсом и пояснил отношение к мату

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что оценка современной массовой культуры может измениться с течением времени, как это уже происходило в прошлом с новыми для своего времени явлениями культуры. Кроме того, президент заявил о неэффективности политики «хватать и не пущать» в отношении современной молодежной культуры. Так президент отреагировал на слова композитора Игоря Матвиенко на заседании Совета по культуре и искусству 15 декабря в Санкт-Петербурге.

Матвиенко рассказал участникам заседания о современных тенденциях в популярной музыке и шоу-бизнесе, посетовал на распространение нецензурной лексики в текстах исполнителей, а также заявил о необходимости активной культурной политики государства в отношении молодежи.

«Вы начали с того, является ли поп-культура культурой. Вы знаете, это все зависит от времени, в котором мы живем и от наших оценок. Всем хорошо известно, что и вальс не очень жаловали в свое время. Считалось моветоном танцевать вальс. Потом это стало классикой, по сути дела. Здесь нет ничего удивительного, и все это меняется», — отреагировал президент на речь композитора.

Коснувшись темы рэп-музыки, Владимир Путин сказал о недопустимости пропаганды наркотиков, которая может внедряться в этом сегменте молодежной культуры.

«Вы сказали, что рэп и прочее современное на трех китах: секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидная вещь, это путь к деградации нации, к деградации. Им нравится там где-то за бугром этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны, конечно, думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было», — сказал глава российского государства, отвечая композитору.

Относительно широкого распространения нецензурной лексики в массовой культуре Владимир Путин заявил, что она, конечно, является частью нашего языка, это признают и именитые филологи, такие как президент СПбГУ Людмила Вербицкая.

«Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно, понимаете? Это часть культуры, это часть нашей общей культуры, поэтому относиться к этому нужно очень осторожно», — заметил президент.

Говоря в целом о новых явлениях молодежной культуры и шоу-бизнеса, он заявил: «Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас».

«Потому что способ <…> хватать и не пущать — самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно», — добавил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее президент Владимир Путин призвал выяснить причины отмены выступлений рэперов в связи с тем, что в России были сорваны несколько концертов исполнителей, популярных у молодежи, — рэперов Элджея, Хаски, певицы Монеточки, коллективов «Френдзона» и IC3PEAK.

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