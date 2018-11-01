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Генпрокурора попросили запретить концерты рэперов в России

Общество

Пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде»

Санкт-Петербург, 1 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде». Об этом сообщается в тексте письма Петрова.

Депутат считает, что многие композиции рэперов открыто пропагандируют самоубийства, элементы экстремизма, наркоманию и сатанизм. Кроме того, на популярных рэп-баттлах между молодыми людьми происходят стычки, пишет Петров. Он утверждает, что из-за таких «псевдомузыкальных собраний» подростки попадают в «плохие компании», а виной тому их «неправильный музыкальный вкус». Чиновник также отметил, что многие граждане высказываются против того, чтобы «современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления и художественного переосмысления». Генпрокурор пока не ответил на обращение Петрова, сообщают РИА Новости.

Подобные высказывания против рэп-композиций звучали и раньше. Так, в конце октября общественная активистка Евгения Чудновец обвинила рэпера Оксимирона в трагедии в Керчи. По её мнению, песня «Последний звонок» и любительский клип на неё повлияли на Владислава Рослякова, подозреваемого в стрельбе в колледже Керчи. После жалобы активистки Роскомнадзор заблокировал ролик на YouTube и во «ВКонтакте».

Читайте ранее в этом сюжете: Клип на песню Оксимирона заблокировали из-за трагедии в Керчи

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Молодежная политика в РФ
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