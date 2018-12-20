Глава МИД Австрии пригласила, но не ждала Путина на свадьбу

Вена, , 08:26 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что действовала спонтанно и без расчета, когда пригласила на свою свадьбу российского президента Владимира Путина. Согласие Путина посетить торжество стало неожиданностью, призналась Кнайсль в интервью телеканалу ServusTV.

«Я хотела просто поделиться своей радостью и не думала, что он примет мое приглашение», — заявила австрийский министр.

По словам Кнайсль, визит Путина в землю Штирия стал для региона большим событием. Его жители радовались вниманию всего мира и выражали симпатию по этому поводу. Вместе с тем главу австрийского МИД упрекнули в том, что её частный праздник был оплачен из кармана налогоплательщиков, в частности, расходы на обеспечение безопасности российского лидера.

«Все, что касается частной охраны для гостей, я оплатила сама. Свадьбу я оплатила из собственного кармана», — подчеркнула министр.

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Кнайсль заявила, что второй раз не пригласила бы Путина на свадьбу — она не собирается выходить замуж еще раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, направляясь в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В подарок молодоженам президент РФ привез картину, масловыжималку и тульский самовар, кроме того, перед гостями выступил Кубанский казачий хор.

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