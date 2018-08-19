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Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Политика

Частный визит Путина на свадьбу главы МИД Австрии активно обсуждают в СМИ

Москва, 19 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о деталях поездки российского лидера Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще во время последнего визита Путина в Вену, Кнайсль пригласила его на свою свадьбу и российский лидер неожиданно принял приглашение.

Свадьба состоялась в окрестностях города Грац на юге Австрии. По словам Пескова, атмосфера на свадьбе была «непренуждённой и теплой». Российский лидер присутствовал непосредственно при акте бракосочетания, который совершил бургомистр.

Во время застолья Путин произнёс поздравительную речь в честь новобрачных на немецком языке. По словам Пескова, Путин выразил признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему опять представилась возможность посетить гостеприимную Австрию и такое живописное место, как Штирия, где проходила свадьба. Кроме того, российский лидер пожелал долгих совместных лет молодоженам и счастья их семье.

Также пресс-секретарь отметил, что гости по достоинству отметили тост Путина, а также его шутки, так что речь российского лидера неоднократно прерывалась аплодисментами.

Молодожёнам Путин подарил тульский самовар, старинную масловыжималку, картину с сельским пейзажем, а также песни в исполнении Кубанского казачьего хора, который приехал вместе с президентом. Творчество этого коллектива гости свадьбы оценили крайне высоко.

В завершении торжества президент России даже станцевал с гостями и невестой.

Перед вылетом в Берлин, где президента России ждала канцлер Германии Ангела Меркель, Путин еще провел переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем, который также был приглашен на свадьбу.

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Свадьбы
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