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Названа цена вояжа кубанских казаков на свадьбу главы МИД Австрии

Политика

Для 17 музыкантов в Вене заказан отель

Названа цена вояжа кубанских казаков на свадьбу главы МИД Австрии
Kuban kkx
Кубанский казачий хор. 2016

Вена, 18 августа 2018, 00:53 — REGNUM  Сумма в 1 800 000 рублей заложена в качестве расходов на поездку кубанского казачьего хора на свадьбу австрийского министра иностранных дел, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Отмечается, что, по данным документов госзакупки, для 17 музыкантов в Вене заказан отель (номера стоят до 90 тысяч за две ночи). Кроме того, средства потребуются на перелет в Австрию через Стамбул.

«Кроме того, делегацию застраховали. В общую сумму не входит гонорар. Получат ли его музыканты — из материалов сайта госзакупок неясно», — передает радиостанция.

Напомним, в центре внимания общественности оказалась австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, которая 17 августа выходит замуж.

Ожидается посещение торжества российским президентом Владимиром Путиным, который после этого поедет в Берлин на переговоры с федеральным канцлером Германии. СМИ сообщили, что на свадьбу из России приедет выступать казачий хор.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Австрии на своей свадьбе проведёт рабочую беседу с Путиным

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