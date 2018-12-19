В российской Арктике предлагают создать международную офшорную зону

Якутск, , 06:38 — REGNUM Для привлечения инвестиций и реализации крупных инвестпроектов в российской Арктике, необходимо подумать о создании на этих территориях международной офшорной зоны. Такое мнение высказал председатель общественного совета государственного комитета Якутии по делам Арктики Анатолий Слепцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Эту идею он высказал, комментируя послание главы региона Айсена Николаева, в котором руководитель республики назвал Арктику будущим Якутии. Анатолий Слепцов также констатировал необходимость того, чтобы государство комплексно и инновационно управляло Арктической зоной — так, чтобы эти территории могли отвечать на вызовы времени, которые возникают перед ними в условиях глобализации и изменения климата.

«Абсолютно верно, что экономический рост северных улусов республики связан прежде всего с формированием Северо-Якутской опорной зоны развития Арктической зоны России с привязкой к Северному морскому пути, — также отметил общественник. — Главное — это обеспечение инновационного развития транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Это, прежде всего, реконструкция морских портов Тикси, Нижнеянск и Зелёный мыс, создание малых атомных станций, международных научных баз по изучению Арктики, инновационных центров промышленного прибрежного арктического рыболовства, по переработке рыбной продукции, а также инновационных центров северного оленеводства, по переработке продукции северного оленеводства для стран Азиатско-тихоокеанского региона».

Анатолий Слепцов подчеркнул, что возникающие в связи с созданием Северного морского пути потребности Северо-Якутской опорной зоны в грузовых и рыболовецких судах класса река-море позволит обеспечить создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Он также отметил важность реконструкции северных аэропортов, которая идёт сейчас в рамках нацпроектов.

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«Это позволит обеспечить международные авиационные транспортные коридоры из Азии в Европу, даст основу развитию арктической малой авиации, что свяжет северные районы и отдалённые населённые пункты между собой и с Якутском. Развитие транспортной системы даст толчок промышленному и социальному развитию Арктики, решению вопросов северного завоза, освоению природных ресурсов на основе новейших технологий», — уверен Анатолий Слепцов.

Говоря о создаваемом по распоряжению главы Якутии министерстве по развитию Арктики, он отметил, что это ведомство должно отвечать за реализацию всех проектов в арктической зоне республики. Эти мероприятия в обязательном порядке должны быть закреплены отдельной строкой в каждой государственной программе, также констатировал Анатолий Слепцов.

«Поддерживаю идею разработки отдельной программы по комплексному развитию Арктики, как часть национальной программы по устойчивому развитию АЗРФ. В этой программе должны быть заложены меры по подготовке кадров и закреплению молодых специалистов в Арктике, в части жилищного строительства, строительство детских садов и школ, повышенной заработной платы и обеспечения скоростным Интернетом», — подытожил председатель общественного совета государственного комитета Якутии по делам Арктики.

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Как сообщало ИА REGNUM, арктические территории Якутии будет развивать специально созданное для этого ведомство. Об образовании министерства по развитию Арктики в ежегодном послании Госсобранию республики заявил глава региона Айсен Николаев.

«Развитие Арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоком, точечными мерами её точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления», — считает глава Якутии.

Пока, по его словам, люди уезжают с арктических территорий: за восемь лет их население уменьшилось на 8%, на треть меньше стало оленеводов, поголовье оленей сократилось почти на 25%.