Занятость населения Якутии повысят путём промышленного освоения Арктики

Якутск, , 11:01 — REGNUM В Якутии думают, как решить проблему безработицы в арктических районах республики, уровень которой уже достиг 8,8%. С целью изменить этот показатель в правительстве региона разрабатывают стратегию развития этих территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё одной целью этого документа будет попытка предотвратить отток населения с северных территорий, уровень которого пока составляет около 500 жителей в год.

«Правительство республики разрабатывает стратегию социально-экономического развития арктической зоны на период до 2030 года. Наша задача — в проект документа внести предложения, более эффективные с точки зрения повышения уровня занятости и прекращения оттока населения. Если все механизмы заработают, думаю, за счёт бюджета и привлечения инвестиций в арктической зоне, это вполне реализуемые задачи», — цитирует ЯСИА первого заместителя министра труда и социального развития республики Степана Москвитина.

Он также считает, что для кардинального изменения ситуации требуются совместные усилия республиканских и муниципальных властей, прежде всего, в создании приемлемых условий для постоянного проживания. Как предполагается, способствовать этому будет промышленное освоение Арктики.

Отметим, что в арктической зоне Якутии всего проживает 68,5 тыс. человек, и 3,1 тыс. трудоспособных жителей не имеют работы. В арктической зоне, где нет большого числа крупных работодателей, создавать новые рабочие места сложно, особенно при условии, что половина безработных не имеют никакой специальности, подчеркнули в республиканском минтруда. Ведомство обращает внимание и на то, что в арктических населённых пунктах широко распространена неформальная занятость.

«По нашим оценкам, более 7 тысяч человек работает без оформления трудовых договоров. Понятно, что такое положение влечёт для них отсутствие пенсии и социальных гарантий. На самом деле, это очень серьёзная проблема, которая может быть решена только на федеральном уровне. Нужны соответствующие поправки в действующее законодательство в сфере рыболовства и охотпромысла, другие традиционные виды деятельности», — обратил внимание Москвитин.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 лет ситуация на рынке труда Якутии существенно улучшилась: численность зарегистрированных в службах занятости безработных сократилась с 12,5 тыс. человек в 2008 году до 8 тыс. в 2018-ом. Уровень занятости населения увеличился с 63,2% до 65,5%. Общая численность безработных снизилась за 10 лет на 13,2 тыс. человек и составила по данным на сентябрь 2018 года 32,4 тыс. человек.