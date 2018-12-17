Руководство Якутии создаёт для развития Арктики специальное министерство

Якутск, , 09:16 — REGNUM Арктические территории Якутии будет развивать специально созданное для этого ведомство. Об образовании министерства по развитию Арктики в ежегодном послании Госсобранию республики заявил глава региона Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Развитие Арктической зоны требует комплексного подхода, — цитирует главу региона ЯСИА. — Наскоком, точечными мерами её точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон веков живут в арктических районах, я принял решение о создании министерства по развитию Арктики».

По словам главы республики, люди уезжают с арктических территорий — за восемь лет их население уменьшилось на 8%. На треть меньше стало оленеводов, поголовье оленей сократилось почти на 25%. Помимо этого, жители часто сталкиваются с коммунальными авариями, а решения, принятые по строительству коммунальных и социальных объектов, зачастую просто не исполняются, также отметил Айсен Николаев.

Новому министерству поставлена задача оперативно создать программу по комплексному развитию Арктики. В её разработке Айсен Николаев также поручил принять участие депутатов Госсобрания региона, главы районов республики и общественные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Арктических районах Якутии уже достиг 8,8%. А отток населения составляет около 500 человек в год. В связи с этим правительство республики разрабатывает стратегию социально-экономического развития арктической зоны на период до 2030 года.

«Наша задача — в проект документа внести предложения, более эффективные с точки зрения повышения уровня занятости и прекращения оттока населения. Если все механизмы заработают, думаю, за счёт бюджета и привлечения инвестиций в арктической зоне, это вполне реализуемые задачи», — заявлял заместитель министра труда и социального развития республики Степан Москвитин.