Арктика откроет будущее развития Якутии: мнение

Якутск, , 08:29 — REGNUM Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Якутии и наличие отдельной программы по комплексному развитию Арктики станут тем механизмом, который позволит системно реализовывать задачи социально-экономического развития северных районов республики. Об этом заявил председатель регионального государственного комитета по делам развития Арктики Прокопий Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Руководитель профильного ведомства также уверен, что послание главы республики даст мощный импульс для дальнейшего прорывного развития арктических территорий. По мнению Прокопия Николаева, за Арктикой открывается будущее развитие Якутии. Он также выразил уверенность, что в год консолидации все ветви власти, политические и общественные силы примут участие в разработке и обсуждении стратегии и программы комплексного развития северных территорий региона.

«Отрадно, что в послании отражены приоритеты развития Арктики, требующие комплексного подхода. Всецело поддерживаем решение главы Якутии о создании министерства по развитию Арктики», — заявил Прокопий Николаев.

Он поддерживает и то, что упор в развитии Арктики будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути, которое, как предполагается, даст толчок промышленному развитию арктических территорий.

«Рынок транспортных перевозок по Северному морскому пути только формируется, а рынок транспортных услуг и специализированных обеспечивающих, обслуживающих сервисов находится на начальном этапе своего становления. Опережающее развитие морехозяйственного комплекса Якутии будет способствовать приобретению дополнительных возможностей повышения своей конкурентоспособности в экспортных и транзитных направлениях по Севморпути, становлении республики ключевым приморским субъектом Восточной Арктики», — прокомментировал председатель ГоскомАрктики.

При этом Прокопий Николаев отметил, что развитие Северного морского пути, кроме морехозяйственного комплекса, требует развития аэропортов и дорожной инфраструктуры. По его мнению, транспортные пути должны развиваться в совокупности.

«Здесь требуется точность и скорость принятия решений, выстраивание логистических цепочек оптимальных как по скорости, так и по стоимости доставки грузов. Комплексный подход развития Арктики требует построения абсолютно новой системы управления. Разработка и принятие ключевых документов — Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия), отдельной программы по комплексному развитию Арктики, арктических разделов в республиканских государственных программах — станет тем механизмом, который позволит системно реализовывать задачи социально-экономического развития арктических районов», — считает председатель комитета по развитию Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, арктические территории Якутии будет развивать специально созданное для этого ведомство. Об образовании министерства по развитию Арктики в ежегодном послании Госсобранию республики заявил глава региона Айсен Николаев.

«Развитие Арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоком, точечными мерами её точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон веков живут в арктических районах, я принял решение о создании министерства по развитию Арктики», — заявил глава региона.