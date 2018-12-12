Четверг, 13 Декабря 2018 года
00:48:32 МСК

Глава Генштаба заявил об усилении присутствия НАТО у границ России

Политика

Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности

Глава Генштаба заявил об усилении присутствия НАТО у границ России
Иллюстрация:  mil.ru
Валерий Герасимов и Кертис Скапарротти

Баку, 12 декабря 2018, 23:26 — REGNUM  Начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис Скапарротти провели сегодня, 12 декабря, встречу в Баку.

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности.

В сообщении говорится, что Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности.

Уточняется, что стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки.

«Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Генштаба ВС России и главком силами НАТО в Европе встретятся в Баку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить