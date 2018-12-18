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Путин назвал укрепление обороноспособности России ключевой задачей

Политика

«Надёжная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими задачами»

Москва, 18 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  Укрепление обороноспособности и безопасности России является важнейшей задачей, заявил 18 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве.

«Укрепление обороноспособности, безопасности России, надёжная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что их исключительную важность понимают политические и государственные руководители, а также общество и все граждане страны.

Напомним, сегодня, 18 декабря, Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Также глава государства намерен посетить выставку в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной в Москве.

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