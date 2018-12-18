В Кремле не знакомы с предложениями Лукашенко Киеву по Донбассу

Москва, , 12:53 — REGNUM Высшему руководству РФ не известны планы и предложения белорусской стороны Киеву о размещении на российско-украинской границе в Донбассе белорусских военных. Об этом сообщил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, от кого исходят подобные предложения. Получив ответ о том, что такие заявления делал президент Белоруссии Александр Лукашенко, Песков отметил, что не может комментировать замыслы белорусского лидера.

Он также добавил, что не располагает информацией о предложениях, сделанных главой Белоруссии президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября во время выступления на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске Лукашенко объявил о готовности Белоруссии взять на себя функции контроля на российско-украинской границе в Донбассе. Позже в СМИ появилась информация об отказе Порошенко от подобного предложения.

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