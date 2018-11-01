МИД ДНР отреагировал на инициативы Лукашенко по Донбассу

Донецк, , 16:32 — REGNUM Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики приветствует инициативы официального Минска по урегулированию конфликта в Донбассе, но напоминает, что любые проекты на этот счёт должны согласовываться между непосредственными сторонами конфликта. Об этом 1 ноября заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент ИА REGNUM

«Мы приветствуем тот факт, что тема Донбасса была поднята президентом Белоруссии на одной из важнейших конференций по международной безопасности. Также мы признательны за содействие мирному переговорному процессу, которое сейчас осуществляется этим государством», — приводит комментарий Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

И.о. министра отметила, что сам формат переговоров определён Минскими соглашениями, и он предусматривает, что «любые предложения и проекты, касающиеся Донбасса, должны согласовываться прежде всего между непосредственными сторонами конфликта — Донецком, Луганском и Киевом».

Вместе с тем Никонорова подчеркнула, что реализация данного механизма на сегодняшний день практически заблокирована руководством Украины.

«Поэтому одним из наиболее приоритетных вопросов сейчас является оказание давления на власти Украины в вопросе выполнения взятых на себя обязательств по Минским соглашениям», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, предложил рассмотреть возможность введения в Донбасс совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.

Кроме этого, Лукашенко заявил о готовности Белоруссии взять на себя функции по осуществлению контроля на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя при этом «из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».

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