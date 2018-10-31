Лукашенко: Белоруссия готова осуществлять контроль на границе РФ и Украины

Минск, , 17:52 — REGNUM Белоруссия готова взять на себя функции по осуществлению контроля на российско-украиснкой границе. Об этом 31 октября заявил глава республики Александр Лукашенко, выступая на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

«Беларусь — небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, Белоруссия «уже делает» это, однако в Минске хотели бы «ощущать большую востребованность со стороны основных мировых игроков».

«Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе», — сказал Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, следует исходить «из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность введения в Донбасс совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.

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