Лукашенко: Белоруссия готова осуществлять контроль на границе РФ и Украины

Минск, 31 октября 2018, 17:52 — REGNUM Белоруссия готова взять на себя функции по осуществлению контроля на российско-украиснкой границе. Об этом 31 октября заявил глава республики Александр Лукашенко, выступая на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.
«Беларусь — небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
По его словам, Белоруссия «уже делает» это, однако в Минске хотели бы «ощущать большую востребованность со стороны основных мировых игроков».
«Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе», — сказал Лукашенко.
При этом, подчеркнул он, следует исходить «из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность введения в Донбасс совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко предложил направить в Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ