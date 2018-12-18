Лавров прокомментировал переговоры с Японией по мирному договору

Москва, , 11:56 — REGNUM На сегодняшний день официальный Токио не готов признавать итоги Второй мировой войны, без чего невозможно вести разговор о заключении мирного договора с Россией. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел, обсуждение мирного договора на основе декларации 1956 года предполагает «безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны».

«Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится», — подчеркнул Лавров.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии, но власти обеих стран надеются прийти к мирному договору.

Добавим, в декларации 1956 года, по мнению экспертов, заложена «мина замедленного действия» — речь идет о возможности передачи Японии после подписания мирного договора островов Шикотана и Хабомаи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Токио будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами.

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