Переговоры с Японией и Курилы: что заставляет экспертов тревожиться

Москва, , 00:55 — REGNUM Владимир Путин ссылается на «обязательность» для России выполнения Совместной декларации СССР и Японии 1956 года. Что же в такой постановке вопроса вызывает особенную тревогу, объясняет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Заложенная генсеком Никитой Хрущёвым в статью 9 Совместной декларации «мина замедленного действия» до сих пор не обезврежена — речь идет о возможности передачи Японии после подписания мирного договора островов Шикотана и Хабомаи. Это условие должно быть признано устаревшим в силу того, что за прошедшие с подписания декларации 62 года произошли кардинальные изменения, требующие пересмотра этой статьи.

Юридическая возможность такого пересмотра существует в виде положений Международной «Венской конвенции о праве международных договоров». Договор может быть прекращен в случае «существенного нарушения двухстороннего договора одним из его участников», а в случае с поведением Японии нарушение такого рода не подлежит сомнению. Официальная позиция Токио продолжает распространять свои требования на «все Курилы», и уже этого одного было бы достаточно, но есть и другие обстоятельства.

Читайте подробности: Москва должна отказаться от самовольных «курильских посулов» Хрущева

Читайте также другие статьи Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».