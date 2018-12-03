В МИД Японии назвали условие заключения мирного договора с Россией

Токио, , 11:41 — REGNUM Япония будет вести переговоры с Россией по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами, заявил 3 декабря глава МИД островного государства Таро Коно, передает NHK.

«Наша базовая позиция — заключение мирного договора (с РФ) после решения территориальной проблемы», — заявил Коно.

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Напомним, основным препятствием для заключения мирного договора между Японией и Россией являются претензии Токио на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Москва отвергает эти претензии, но власти обеих стран надеются прийти к мирному договору.

Между тем подавляющее большинство граждан России (74%) не поддерживает идею передачи Японии части Курильских островов.

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