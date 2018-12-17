Блок левых партий Бангладеш: нашим кандидатам не позволяют вести агитацию

Дакка, , 18:00 — REGNUM Коалиция левых партий Бангладеш «Левый демократический альянс» (ЛДА) заявила о том, что их кандидатам не позволяют вести агитационную кампанию накануне всеобщих парламентских выборов 2018 года. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

Делегация ЛДА встретилась с председателем центральной избирательной комиссии Бангладеш Хелалом Уддином Ахмедом и сообщила о своих претензиях. Генеральный секретарь «Коммунистической партии Бангладеш» Шах Алам, возглавивший делегацию представителей левых партий страны, заявил о том, что их кандидаты подвергаются нападениям со стороны активистов правящей партии «Авами лиг» («Народная лига»), их агитационные плакаты срывают.

Всеобщие выборы в парламент Бангладеш запланированы на 30 декабря 2018 года.