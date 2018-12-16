МИД Турции узнал о планах США вывести войска из Сирии

Анкара, 16 декабря 2018, 23:57 — REGNUM Официальный Вашингтон обдумывает возможность вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает газета Turkiye, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, президент США Дональд Трамп рассказал о планах Вашингтона по Сирии главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Других подробностей по этому вопросу глава турецкого внешнеполитического ведомства не привел.
Напомним, вооруженные силы США и Турции осуществляют военное присутствие на территории Сирии без согласия официального Дамаска и без мандата ООН.
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