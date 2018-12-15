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Глава МИД Турции провел встречу со спецпредставителем ООН по Сирии

Политика

Вооруженные силы Турции могут начать в ближайшее время военную операцию против сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат

Доха, 15 декабря 2018, 16:27 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в кулуарах XVIII Международного форума в Дохе. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

"В ходе встречи со Стаффаном де Мистурой глава турецкого дипломатического ведомства обсудил текущую ситуацию в Сирии», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вооруженные силы Турции готовы начать в ближайшее время военную операцию против сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Анкара рассматривает сирийских курдов как часть Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции.

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Война в Сирии
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