Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
21:44:35 МСК

МИД Турции о выборах в Сирии: «Должны состояться под эгидой ООН»

Политика

«Правом голоса должны обладать представители всех слоев общества»

МИД Турции о выборах в Сирии: «Должны состояться под эгидой ООН»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Доха, 16 декабря 2018, 21:23 — REGNUM  Сирию, где в пострадавших от войны районах идут восстановительные работы, нужно готовить к выборам. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках 18-го форума в Дохе.

«Выборы (в Сирии) должны состояться под эгидой ООН, — сказал Чавушоглу. — Правом голоса должны обладать представители всех слоев общества, а также беженцы, покинувшие страну за последние 7 лет».

По его словам, решить, кто именно должен управлять страной, должны местные жители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большую часть территории Сирии в настоящее время контролирует правительство Башара Асада.

Читайте также: В Африне в результате взрыва погибли 7 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить