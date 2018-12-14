В Минобороны РФ ответили на «дилетантское» заявление посла США о Ту-160

Москва, , 15:53 — REGNUM Заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера о том, что прибывшие в Венесуэлу российские ракетоносцы Ту-160 являются «музейными экспонатами», является дилетантским, поскольку эти самолеты не имеют даже сопоставимых аналогов, заявил 14 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил Конашенков.

По его словам, по развиваемой скорости, боевой нагрузке и дальности применения Ту-160 не имеет аналогов ни в Соединенных Штатах, ни в любой другой стране Североатлантического альянса.

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Поэтому, подчеркнул Конашенков, если и сравнивать Ту-160 с «музейным экспонатом», то только для восхищения этим «шедевром отечественной инженерной мысли на зависть недоброжелателям» России.

Напомним, 10 декабря в Венесуэле приземлились два самолета Ту-160 ВКС России, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. Российские самолеты прилетели для проведения совместных полетов с венесуэльскими коллегами.

В свою очередь, посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что самолеты Ту-160 не несут никакой угрозы, поскольку являются «музейными экспонатами». «Самолеты этого возраста не являются провокациями, они реально из музея», считает американский посол.

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