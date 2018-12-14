У дипломата ограничен кругозор: о «музейных экспонатах» ВКС в Венесуэле

Каракас, , 12:51 — REGNUM Заявление посла США в Колумбии не выдерживает критики и объясняется ограниченностью его кругозора, эксплуатируемые с конца 1980-х годов и модернизированные Ту-160 являются самым устойчивым авиационным средством ядерного сдерживания, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 14 декабря, комментируя заявления американского дипломата о «музейных экспонатах» ВКС России в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские самолеты, прилетевшие в Венесуэлу, «музейными экспонатами». По мнению дипломата, по этой причине появление в регионе данных российских самолетов «не является провокацией».

Заявление американского дипломата не выдерживает никакой критики и связано с ограниченным кругозором в области знаний о вооружениях. Стратегический бомбардировщик Ту-160 действительно эксплуатируется с конца 1980-х годов, но это не делает самолёт устаревшим. Более того, после прохождения модернизации и получения новых крылатых ракет Х-101/102, с максимальной дальностью полёта более 5000 км, «Белый лебедь» объективно становится самым устойчивым авиационным средством ядерного сдерживания.

Интересно, что в США единственным носителем стратегических крылатых ракет AGM-86B ALCM с максимальной дальностью пуска 2400 км является бомбардировщик B-52H. Эти машины произведены ещё в 1960-х годах и прослужат минимум до 2040-х годов. В этом смысле они намного больше похожи на «музейные экспонаты», но на самом деле это не так — машины регулярно проходят модернизацию и остаются вполне актуальными. Более того, B-52H, вероятно, простоит на вооружении США дольше, чем значительно более новые B-1B Lancer и B-2B Spirit, — отметил Леонид Нерсисян.

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