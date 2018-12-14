«Они из музея»: посол США о прибывших в Венесуэлу самолетах ВКС РФ

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Прилетевшие в Венесуэлу самолеты Ту-160 ВКС России не несут никакой угрозы, поскольку являются «музейными экспонатами», заявил посол США в Колумбии Кевин Уитакер в эфире радио RCN.

«Самолеты этого возраста не являются провокациями. Они реально из музея», — заявил Уитакер, добавив, что он не знает цели прибывших самолетов.

По его словам, в том, что бомбардировщики прибыли в Венесуэлу, содержится некое «послание».

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Напомним, 10 декабря в Венесуэле приземлились два самолета Ту-160 ВКС России, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. Российские самолеты прилетели для проведения совместных полетов с венесуэльскими коллегами.

В свою очередь Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов «разбазариванием средств двумя коррумпированными правительствами». Москва раскритиковали Помпео за неуместное и непрофессиональное заявление.

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