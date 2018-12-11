В Кремле отреагировали на заявление Помпео по перелёту Ту-160

Москва, , 12:19 — REGNUM Слова госсекретаря США Майка Помпео о «коррумпированности» руководства РФ в связи с перелётом в Венесуэлу российских Ту-160 в Кремле считают абсолютно неуместными и недипломатичными. Об этом 11 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, такое недипломатичное обвинение в адрес руководства России является «достаточно серьезным».

«Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что отправка двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу есть не что иное, как разбазаривание средств правительствами обеих стран. При этом глава внешнеполитического ведомства США обвинил власти обеих стран в коррумпированности.

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