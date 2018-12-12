В Венесуэле прошла подготовка к совместным полетам с ВКС РФ

Каракас, , 05:56 — REGNUM Подготовка к совместным полетам с ВКС РФ проведена на аэродроме Майкетия в Венесуэле, передает 12 декабря телеканал «Звезда».

В ходе совместного мероприятия экипажи ВКС РФ и ВВС Венесуэлы изучили район проведения полетов в зоне аэропорта, а также вопросы взаимодействия с руководителем полетов и рассмотрели терминологию радиообмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Венесуэлу были направлены для совместных полетов два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолеты Ан-124 и Ил-62 российских ВКС. Это вызвало немалое беспокойство у американских властей.

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