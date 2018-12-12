Среда, 12 Декабря 2018 года
06:16:11 МСК

В Венесуэле прошла подготовка к совместным полетам с ВКС РФ

Политика

Совместные занятия проведены на аэродроме Майкетия

Каракас, 12 декабря 2018, 05:56 — REGNUM  Подготовка к совместным полетам с ВКС РФ проведена на аэродроме Майкетия в Венесуэле, передает 12 декабря телеканал «Звезда».

В ходе совместного мероприятия экипажи ВКС РФ и ВВС Венесуэлы изучили район проведения полетов в зоне аэропорта, а также вопросы взаимодействия с руководителем полетов и рассмотрели терминологию радиообмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Венесуэлу были направлены для совместных полетов два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолеты Ан-124 и Ил-62 российских ВКС. Это вызвало немалое беспокойство у американских властей.

Читайте также: Пушков: Пусть Помпео свои деньги считает

Читайте ранее в этом сюжете: Демурин: к бомбардировщикам в Венесуэле надо добавить «Искандеры»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и страны Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить