В США опасаются «Мёртвой руки» как ответа России на выход из ДРСМД

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Принятие Россией доктрины упреждающего ядерного удара может стать ответом на выход США из ДРСМД и последующее развертывание в Европе ракет средней дальности. Об этом говорится в статье Майкла Пека в американском журнале The National Interest.

Автор отмечает, что опыт разработки «устрашающих» вооружений у России есть. Это и крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, и роботизированные подводные лодки с боеголовками мощностью 100 мегатонн, и система «Периметр», на Западе известная как «Мёртвая рука».

Москва готова расчехлить «Мёртвую руку», полагает Пек. Эксперт утверждает также, что из-за выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва испытывает «ужас» и «бешенство».

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Пек напоминает о заявлении бывшего командующего РВСН Виктора Есина о доработке «Периметра» в постсоветский период и называет публичное обсуждение этой системы «поводом для беспокойства».

Однако система «Периметр» — это комплекс автоматического управления ответным, а не упреждающим массированным ядерным ударом, отмечают эксперты «Военного обозрения».

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