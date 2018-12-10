США сделали шаг назад в вопросе о ДРСМД – будет ли спасён договор?

Леонид Нерсисян, , 09:19 — REGNUM

Руководство США в лице президента Дональда Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона в октябре 2018 года напрямую заявило о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Фактически это решение уже не ставилось под сомнение, однако теперь в Вашингтоне сделали небольшой шаг назад — они готовы не выходить из договора, если Россия в течение 60 дней вернётся к исполнению ДРСМД. Что же именно требуют США и каковы реальные перспективы сохранения договора?

Нарушает ли ДРСМД ракета 9M729?

Уже в течение нескольких лет США обвиняют Россию в несоблюдении ДРСМД. Обвинения касались двух систем вооружения — крылатой ракеты 9M729 и лёгкой мобильной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 «Рубеж».

Что касается «Рубежа», то с ним всё просто — он исключён из Государственной программы вооружений на период до 2027 года, несмотря на фактическую готовность к принятию на вооружение. Претензии США заключались в том, что ракета могла использоваться и на средних дальностях (менее 5500 км), более того — имелись подозрения, что «Рубеж» при использовании максимальной доступной полезной нагрузки и вовсе не мог быть запущен на межконтинентальную дальность, являясь фактически прямым наследником баллистической ракеты средней дальности (БРСД) РСД-10 «Пионер» (могла забрасывать три ядерные боеголовки мощностью по 150 килотонн в тротиловом эквиваленте на дальность до 4600 км). Как известно, все «Пионеры» были уничтожены согласно ДРСМД сразу после его подписания. Сказать наверняка, каковы реальные тактико-технические характеристики (ТТХ) РС-26 «Рубеж», сейчас невозможно, однако этот вопрос в любом случае снят с международной повестки, так как ракету пока не производят. Вполне возможно, что этот факт был даже некоторой уступкой и приглашением к более конструктивным переговорам по тематике ДРСМД и Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Относительно крылатой ракеты 9M729 всё несколько сложнее. Согласно обвинениям США, её максимальная дальность полёта превышает 500 км (что запрещено ДРСМД), российская же сторона отрицает это, заявляя о том, что дальность полёта ракеты ограничена 500 км и испытаний на больших дистанциях никогда не проводилось. Что касается имеющихся фактов, то наверняка можно только сказать, что ракета с индексом 9M729 точно существует, а вот её ТТХ известны ограниченному кругу лиц. Некоторые вопросы и недоверие к российской стороне может вызывать один факт — на вооружении России уже стоит комплекс «Искандер-М» с крылатой ракетой Р-500 (9М728), максимальная дальность полёта которой действительно составляет 500 км (к ней ни у кого претензий не возникает). Зачем понадобилось создавать прямой аналог уже находящейся в строю крылатой ракете, тем более с учётом её соответствия современным требованиям? Конечно, это не повод бездоказательно обвинять Москву, но некоторые подозрения возникать могут. В самом «безобидном» сценарии речь может идти о модификации Р-500 с другим типом головной части. Однако исключать такую возможность, что 9M729 представляет собой наземную модификацию крылатой ракеты морского базирования 3М-14 семейства «Калибр», не стоит. В таком случае она действительно не вписывает в ДРСМД, так как её максимальная дальность полёта будет превышать 2000 км. Можно с достаточно большой долей уверенности сказать, что большого количества ракет этого типа произведено не было, однако даже разработка и испытания таких изделий запрещены согласно ДРСМД.

Что делать дальше?

Для того чтобы разобраться в такой сложной ситуации, США стоило бы не угрожать выходом из ДРСМД, а созвать двухстороннюю российско-американскую контрольную комиссию (согласно статье XIII ДРСМД), где должны были бы официально быть предъявлены претензии, а Россия смогла бы доказать (если это возможно), что крылатая ракета 9M729 не нарушает условий договора. Однако вместо этого, судя по всему, в Вашингтоне уже принято окончательное решение выйти из ДРСМД, что, к слову, далеко не обязательно связано с Россией. Тот же Джон Болтон никак не скрывал, что это действие имеет и серьёзную антикитайскую направленность — заметная часть ядерного потенциала Пекина сосредоточена именно на БРСД. Кроме того, Китай производит единственные в мире противокорабельные баллистические ракеты DF-21D (одна из модификаций БРСД DF-21), которые многие в США считают особенно опасными. В целом Китай обладал (и пока обладает) определёнными преимуществами перед Россией и США за счёт того, что не входит в ДСРСМ. С другой стороны, тезисы Дональда Трампа о том, что необходимо в будущем создать некий новый общий договор наподобие ДРСМД, куда войдёт и Китай, не выдерживают никакой критики — Пекин никогда не откажется от своих БРСД, которые очень важны в общей структуре сил ядерного и неядерного сдерживания.

Относительно действий России — с одной стороны, распад ДРСМД даёт некоторые преимущества и Москве. В первую очередь это касается создания неядерных средств сдерживания на основе крылатых ракет большой дальности сухопутного базирования. Технически эта задача решаема и не вызовет никаких проблем — сотни ракет смогут быть развёрнуты в течение нескольких ближайших лет. Особенно это важно на фоне проблем со строительством надводного компонента ВМФ России — сроки сорваны даже по таким простым изделиям, как малые ракетные корабли (фактически «легальные» заменители сухопутных пусковых установок крылатых ракет, так как мореходность этих кораблей очень невысока). К слову, строительство большого количества малых ракетных кораблей при распаде ДРСМД вообще будет сомнительной идеей — они дороже и сложнее в эксплуатации чем сухопутные пусковые установки. Как минимум данная тема будет достойна очень пристальной и всесторонней экспертной оценки после выхода США из ДРСМД.

Интересно, что выход США из ДРСМД не принесёт быстрого эффекта для Вашингтона — скорее наоборот. В США нет готовых к производству аналогов РС-26 «Рубеж» (появиться они могут не ранее чем через 5−6 лет, и то при получении достаточного финансирования), а создание сухопутных пусковых установок ракет Tomahawk не изменит многого в балансе сил с Россией — американский флот и так способен запустить по целям в Европе тысячи крылатых ракет этого типа. В этом смысле России надо будет оценить все за и против — возможно, на первом этапе форсировать события не следует. Это касается возможного размещения пусковых установок крылатых ракет средней дальности и РС-26 «Рубеж» в европейской части России (что может ухудшить отношения с некоторыми европейскими партнёрами, которые, несмотря на санкции и антироссийскую риторику, продолжают достаточно эффективно сотрудничать с Москвой по многим практическим вопросам). Однако при этом возможно создание ракетных бригад на Дальнем Востоке — их можно будет оперативно перебросить в Европу, если там всё-таки со временем окажутся американские ракеты.

Что будет с СНВ-III?

Ещё больше опасений вызывает увязывание вопроса ДРСМД с договором СНВ-III. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что слабо представляет себе продление СНВ-III в том случае, если распадётся ДРСМД.

Договор лимитирует количество развернутых носителей стратегического ядерного оружия (МБР, баллистические ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики) 700 единицами, количество развёрнутых и не развёрнутых пусковых установок для них — 800 единицами, и количество развёрнутых ядерных боезарядов —1550 единицами. Обе стороны достигли и соблюдают эти показатели. Увязывание этого вопроса с ДРСМД (особенно со стороны США, куда российские ракеты средней дальности элементарно не будут долетать) не имеет смысла, так как нынешних показателей вполне достаточно для осуществления надёжного ядерного сдерживания. Создание и развёртывание большего количества носителей и боевых частей только ляжет тяжёлым грузом на бюджеты обеих стран. Интересно, что в США только стартует процесс обновления ядерной триады — разрабатываются новые стратегические подводные лодки типа Columbia (на замену устаревающим Ohio), новые шахтные МБР на замену устаревающим Minuteman-III и новые стратегические бомбардировщики B-21. Как в таких условиях Вашингтон будет кардинально увеличивать количество носителей и боеголовок, не очень понятно (можно вернуть некоторое количество с хранения, но это не даст глобальных изменений) — для начала надо заменить имеющийся арсенал. К сожалению, продление договора (или подписание нового) маловероятно при нынешней администрации Белого дома, вынужденной быть максимально антироссийской на фоне обвинений в обратном. Срок действия договора закончится 5 февраля 2021 года.

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