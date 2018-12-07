Вашингтон останется в ДРСМД, если РФ уничтожит ракеты 9M729 — госдеп США

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Вашингтон не станет выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том случае, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус ее действия. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

По словам представителя госдепа США, наличие у России данного вида наземных вооружений является нарушением ДРСМД, поэтому Москва должна либо уничтожить данные ракеты, либо «модернизировать» их, ограничив радиус действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще год назад, 21 декабря 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью отвечают требованиям ДРСМД. Дипломат напомнила, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на запрещённую по ДРСМД дальность.

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