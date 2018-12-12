Хакасия: город угольщиков остался без угля, люди замерзают в квартирах

Черногорск, Хакасия, , 09:43 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) — критическая ситуация. В двух котельных города нет угля. В третьей — совсем небольшой запас. Люди замерзают в квартирах.

В черногорской школе №9 приостановлены занятия, температура в кабинетах — ниже 10 градусов. 400 учеников распущены по домам. Кроме того, ограничено время занятий в школе №1, передают «Вести Хакасия».

Как сообщает «Республиканская телевизионная сеть», в Девятом поселке Черногорска и вовсе объявлена чрезвычайная ситуация: температура в помещениях падает до критической. Горожане жалуются, что обогреватели в квартирах практически не выключаются:

«Это просто смешно… Мы — угольный город, живём на угле и у нас нет угля в Черногорске? Куда мы вообще катимся?»

В основном в Черногорске замерзают район Треста и Девятый посёлок. По словам директора «ТеплоЭнергоРесурса», ситуация стабильно-напряженная, что будет дальше — неизвестно.

Исполняющая обязанности главы города Ольга Леонтьева не выходит на связь с коммунальщиками, утверждает РТС. Руководитель Управления по ГО и ЧС администрации Черногорска Евгений Григорьев подчеркнул, что администрация выделила 730 тысяч рублей из резервного фонда. Средства предназначены на приобретение аварийного запаса угля.

Между тем 11 декабря новый глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов улетел в Москву.

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На официальном сайте республиканского правительства по состоянию на 13 часов (местн.) 12 декабря информации о ЧП в Черногорске нет. Уточняется лишь, что власти республики «планируют серьёзно заняться коммунальной инфраструктурой региона».

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