«Сделку» Бутиной со следствием прокомментировали в Кремле

Москва, , 12:26 — REGNUM В Кремле не располагают официальными данными о каком-либо соглашении со следствием в США российской гражданки Марии Бутиной. Об этом 11 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее комментировать ситуацию с Бутиной Песков не стал. Он отметил, что пока российские власти располагают лишь информацией, поданной американскими СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря появилась информация о согласии задержанной в США Бутиной содействовать следствию. Российская гражданка дала признательные показания по некоторым пунктам обвинения, передавал телеканал ABC News. В документе, якобы подписанном Бутиной, говорилось, что она действовала в США под руководством «российского официального лица».

Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года и обвинили в деятельности в качестве незарегистрированного агента, а также в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Какие-либо внятные доказательства против Бутиной отсутствуют.

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