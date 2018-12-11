Арестованная в США Бутина согласилась частично признать вину — СМИ

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Задержанная в Соединенных Штатах гражданка России Мария Бутина согласилась сотрудничать с прокурором и признать себя виновной по некоторым пунктам, передает телеканал ABC News со ссылкой на соглашение российской гражданки со следствием.

Отмечается, что соответствующий документ был подписан 8 декабря и будет представлен на слушаниях в суде 12 декабря. В соглашении Бутина якобы дала признательные показания, что действовала в США под руководством «российского официального лица».

В свою очередь отец арестованной в США российской гражданки Валерий Бутин заявил, что его дочь не намерена признавать вину, а в последнее время она находится в тюрьме под постоянными попытками руководства учреждения оказать на нее психологическое давление.

Читайте также: Суд заменил адвоката Бутиной на общественного защитника

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле этого года. Гражданку России обвиняют в деятельности в качестве незарегистрированного агента, а также в попытке проникновения в компании, которые имеют влияние на американскую политику. При этом никаких внятных доказательств против Бутиной нет.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, условия содержания Бутиной в тюрьме значительно ужесточились, что повлекло ухудшение ее здоровья, при этом квалифицированная медицинская помощь заключённой не оказывается.

Читайте также: Захарова рассказала об условиях содержания Марии Бутиной