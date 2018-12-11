Полнейшая глупость и ложь: о намерении Бутиной получить гражданство США

Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Арестованная в США гражданка России Мария Бутина не собирается признавать никакой несуществующей вины. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил сегодня, 11 декабря, её отец Валерий Бутин. Отвечая на вопросы по поводу появившейся информации о том, что его дочь намерена частично признать свою вину, он, в частности, отметил:

«Изолятор он и есть изолятор, Мария сидит там на протяжении пяти месяцев, нового ничего не говорит. С дочерью я общался в пятницу, 7 декабря. Никакую несуществующую вину она признавать не собирается, равно как и оговаривать себя или кого бы то ни было. Это всё, что я могу сказать. Что касается остального, на какой ноте будут договариваться защита и обвинение — мне не ведомо. По поводу того, что Мария собирается получать американское гражданство — полнейшая глупость и ложь».

: Как вы думаете, кому выгодно говорить эту неправду?

Это не ко мне вопрос.

: Какая помощь требуется сейчас Марии?

Только денежная. Речь идёт о значительной сумме — я не буду её озвучивать. Могу только сказать, что помощи вообще никакой в этом смысле не было, за исключением первого периода, когда помогли родственники, друзья и близкие — всё. Адвокаты делают свою работу достойно. И если Мария с минимальными потерями будет возвращена на родину, это будет первый случай за последние, если мне не изменяет память, восемь лет — с 2010 года, после того как группа наших сограждан вернулась.

: Напомните, о ком идёт речь?

Там тоже были политические обвинения, фигурировала Анна Чапман. После этого никто на родину из заключения не возвращался. Характерные примеры — Виктор Бут, Константин Ярошенко — 25 и 27 лет.

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: В конце ноября Вы упомянули, что, несмотря на тяжёлые условия содержания (режим нахождения в этой одиночной камере — 22 часа), Мария на пала духом. Каково сейчас её настроение?

По разговору понимаю, что дух дочери ещё не сломлен, она держится. Она уверена в том, что ничего противоправного не совершила.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам выдвинутых обвинений, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на некое соглашение российской гражданки со следствием.

О том, что гражданку России Бутину вновь перевели в одиночную камеру, стало известно от российских дипломатов, навещающих россиянку в американской тюрьме. Они отмечали, что более 60 суток одиночного заключения, проведенные Бутиной, превысили все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы», и что у Марии ухудшилось состояние здоровья, участились приступы клаустрофобии.

Напомним, Мария — уроженка Барнаула (Алтайский край). Известность в определённых кругах получила с 2011 года. Именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией».

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Валерий Бутин в интервью ИА REGNUM ранее отмечал, что содержание дочери в таких условиях сродни пытке: только с двух до четырёх часов ночи ей предоставлена возможность покинуть эту камеру для того, чтобы позвонить или размяться. В таком режиме дочь пребывает уже более трёх месяцев.

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