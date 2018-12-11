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Трампа всерьез пугает возможный импичмент — CNN

Политика

В этом он признавался помощникам

Трампа всерьез пугает возможный импичмент — CNN
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп и конгресс

Вашингтон, 11 декабря 2018, 08:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в беседах с помощниками признает угрозу возможного импичмента. Такой сценарий Трамп не исключает после перехода палаты представителей конгресса под контроль демократов в 2019 году, сообщает 11 декабря телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что глава США открыто выражал опасения из-за возможного запуска процедуры импичмента. Трамп полагает, что импичмент «по-настоящему возможен», хотя полной уверенности в этом у него нет.

Конгрессмен Джерролд Надлер пояснил телеканалу, что с юридической точки зрения может положить начало процедуре: доказательство того, что Трамп лично отдал распоряжение своему бывшему юристу Майклу Коэну заплатить двум женщинам за молчание об их возможной связи с действующим президентом. Бывшая актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд и экс-фотомодель Карен Макдугал в 2017 году утверждали, что имели связь с Трампом.

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