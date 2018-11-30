Начало импичмента Трампа стало вполне возможным – профессор МГИМО

Москва, , 18:06 — REGNUM Заявления бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна серьёзно ослабляют позиции главы Белого дома, полагает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя саммит G20.

«Российское-американские отношения уже на протяжении многих десятилетий привлекают к себе пристальное внимание, — сказал Мигранян. — Это просто по статусу. То есть две мощнейшие державы, от них много зависит, и поэтому у нас сложились сложные отношения. Этот интерес понятен, но он к повестке не имеет никакого отношения. Мне другое кажется очень важным. Мне жалко Трампа. То, что произошло, это показатель того, насколько он слаб и несубъектен. Он оказался в очень уязвимом положении».

По мнению Миграняна, недавние заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна означают, что вырисовывается очень грустная картина.

«Начало импичмента вполне возможно, — сказал Мигранян. — Вот что мне кажется самым важным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что давал ложные показания в Конгрессе США насчёт строительства Trump Tower в Москве.

На заседании суда Коэн заявил, что переговоры о проекте шли до июня 2016 года, а признательные ложные показания он дал в Конгрессе исключительно из соображений лояльности. Тогда он заявлял, что переговоры по проекту были якобы завершены ещё к началу 2016 года.

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