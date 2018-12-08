Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался в связях с русскими

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн имел связи с российскими агентами влияния. Об этом в суде 7 декабря заявил американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий «вмешательство Кремля» в президентские выборы в США 2016 года.

Согласно заявлению Мюллера, в ноябре 2015 года Коэн говорил с гражданином России, предлагавшим установить политическое сотрудничество на правительственном уровне после выборов. Этот же человек неоднократно предлагал Коэну организовать встречу «Индивидуума 1» (под таким именем в расследовании проходит Дональд Трамп) с президентом России Владимиром Путиным.

Якобы агент утверждал, что это встреча могла бы оказать «феноменальный эффект» не только на политику, но и на бизнес. Он имел в виду «Московский проект» Трампа — неудавшуюся попытку построить в Москве небоскреб с элитными квартирами.

Коэн отверг предложение о встрече Трампа и Путина, однако российский контактёр продолжал преследовать его по вопросу «Московского проекта» до июня 2016 года, когда Трамп уже был избран кандидатом в президенты от Республиканской партии. Ранее Коэн утверждал, что проект был похоронен в январе 2016 года.

Спецпрокурор подчеркнул, что Майкл Коэн оказал значительную поддержку следствию, предоставив важную и правдивую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии CNN бывший адвокат Трампа и его доверенное лицо Коэн решил пойти на сделку со следствием, поскольку перестал верить, что президент его помилует. В августе 2018 года он признал себя виновным по 8 пунктам обвинения. Коэну грозит многолетнее тюремное заключение.

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