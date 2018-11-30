Захарова рассказала об условиях содержания Марии Бутиной

Москва, , 10:57 — REGNUM Условия содержания арестованной в США гражданки России Марии Бутиной существенно ужесточились, что повлекло ухудшение её здоровья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Все введённые рестрикции предусматривают полную изоляцию в течение 22 часов в сутки. То есть 22 часа из 24 часов Мария Бутина находится в абсолютной изоляции. Покидать камеру, звонить, находиться в помещениях общего пользования ей разрешено только в ночное время и всего на два часа», — заявила Захарова.

«Это, безусловно, негативно сказывается на её здоровье не только в связи с индивидуальными особенностями. Это сказалось бы негативно на здоровье любого человека, даже самого здорового», — подчеркнула она.

При этом квалифицированная медицинская помощь заключённой не оказывается. Российские дипломаты 27 ноября посетили Марию Бутину и выразили протест руководству тюрьмы, потребовав прекратить издевательства над ней, а по линии диппредставительств в госдепартамент была направлена нота с жёстким демаршем по этому поводу.

«Мы расцениваем действия американских властей в качестве средства давления на Марию Бутину. Накануне намеченного на 19 декабря судебного заседания», — заключила Захарова.

Российскую гражданка Мария Бутина, арестованную в США по подозрениям в попытках проникнуть в американские компании с целью влиять на политику Соединенных Штатов, была переведена в одиночную камеру 27 ноября.