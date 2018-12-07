Пятница, 7 Декабря 2018 года
04:56:25 МСК

Суд заменил адвоката Бутиной на общественного защитника

Политика

Адвокат Бутиной заявил, что продолжит представлять интересы подзащитной

Вашингтон, 7 декабря 2018, 03:54 — REGNUM  Американский суд назначил гражданке России Марии Бутиной, задержанной в США, общественного защитника вместо адвоката Роберта Дрисколла, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что вместо Дрисколла назначен некий Крамер, которого в публикации называют «консультирующий адвокат». В свою очередь Роберт Дрисколл подчеркнул, что он и дальше будет представлять интересы российской гражданки Марии Бутиной.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США летом 2018 года по обвинениям в работе иностранным агентом без регистрации в минюсте Соединенных Штатов, а также в попытках внедриться в американские компании с целью влиять на внутреннюю политику страны. В настоящее время Бутина содержится в американской тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря портал The Daily Beast заявил, что возлюбленному Марии Бутиной Полу Эриксону американское правосудие может предъявить те же обвинения, что и российской гражданке. Помимо этого члену республиканской партии США Эриксону могут предъявить обвинения в участии в заговоре.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США могут выдвинуть обвинения против возлюбленного Бутиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить