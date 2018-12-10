Успокоит ли «варяг» Валерий Лимаренко бунтарский Сахалин?

Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM На Сахалине 10 декабря ждут назначенного президентом врио губернатора Валерия Лимаренко. В 19:00 по местному времени состоится официальное представление руководителя области правительству и депутатам. Новому человеку, ни разу не бывавшему на Сахалине, легко не будет, полагают эксперты. Сахалин с сентября живёт без губернатора, на 15 декабря назначен митинг в защиту российских Курил, который запретила мэрия Южно-Сахалинска, что только подлило масла в огонь протеста. В социальных сетях и мессенджерах сахалинцы создают группы и пишут, что на митинг всё равно пойдут, но, помимо протеста против передачи Курил Японии, выскажут власти все наболевшее. Сумеет ли врио губернатора Валерий Лимаренко успокоить вечно-бунтарский Сахалин? Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что ставку врио должен делать на встречи с общественностью, слушать и слышать людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сахалин, как ни один другой регион России, лёгок на подъём по части выхода на всевозможные акции протеста: пикеты, митинги. Так повелось ещё с советских времен. В 1988 году весь Сахалин вышел на улицы, на колоссальный митинг против первого секретаря обкома КПСС Петра Третьякова. В результате Третьяков был смещен с должности. Это, подчеркнём, было советское время. Сместить путем акции протеста первого секретаря обкома КПСС — случай невиданный и неслыханный. Но сахалинцы смогли.

С тех пор ни один руководитель области, начиная с того самого первого секретаря обкома КПСС Третьякова, не доработал в своей должности положенного срока. Они либо досрочно слагали полномочия в силу разных причин, либо погибали (как Игорь Фархутдинов), либо оказывались под арестом (как Александр Хорошавин).

Каждый действующий губернатор всегда оказывался под пристальным вниманием сахалинской общественности. И это — тоже одна из особенностей островного региона: за властью здесь смотрят в оба глаза и спуску не дают. Например, на обсуждение бюджета люди, обычные люди, едут в областной центр даже из провинции, в зале, где проходит обсуждение, молча не сидят, разговор о бюджете, как правило, всегда очень жёсткий.

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Ещё одна особенность Сахалинской области — здесь не любят «варягов». Так исторически сложилось: островное положение, каторжанское прошлое, сложные отношения с японским соседом научили островитян «ждать беды от чужаков».

Ругают на Сахалине всех губернаторов во все времена. Но своих ругают по-своему, по-домашнему, так сказать. И жалеют. Ругали погибшего в августе 2003 года в авиакатастрофе Игоря Фархутдинова. А потом назвали в его честь теплоход и оплакивают, поминают исключительно добрым словом. Ругали экс-губернатора Александра Хорошавина, и было за что. Но сейчас Хорошавин в СИЗО, ждёт рассмотрения апелляции, он приговорён к 13 годам заключения в колонии строгого режима за коррупционные преступления. А сахалинцы создают инициативные группы и заваливают сидельца-экс-губернатора подарками ко дню рождения: «потому что свой». И пишут в социальных сетях:

«Он очень много сделал для области. Мы это помним».

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Назначенный на Сахалин президентом врио Валерий Лимаренко — человек для Сахалина и Курил не просто новый — совсем чужой. Тот самый «варяг», которых здесь так не любят. Что должен сделать «варяг» Лимаренко, чтобы наладить спокойную и продуктивную работу в области?

«Валерий Лимаренко — человек Сергея Кириенко. Если он сможет работать напрямую с администрацией президента — это будет очень хорошо. Приходит он в очень неспокойный регион. Сахалин обидели, обидели не раз — сначала забрали деньги, доходы с нефтяных проектов, потом регион с сентября жил без губернатора, из-за чего у людей формировалось ощущение, что федеральной власти острова не нужны. Переговоры российской и японской власти о Курилах добавляют протестной активности. Регион взвинчен. Первейшая задача нового руководителя — снять это напряжение. Первое, что я посоветовал бы — провести несколько масштабных встреч с общественностью — с лидерами общественного мнения, экспертами, с людьми. Это нужно для того, чтобы услышать людей, услышать их проблемы и обозначить пути их решения. Обязательно необходимо объехать муниципалитеты. Побывать в каждом. Необходимы действительно широкие встречи с населением, но не для того, чтобы люди «пар выпустили», а для решения реальных задач. Вопросы по Курилам ему тоже будут задавать. И, я очень надеюсь, что при назначении эти вопросы проговаривались, и ему будет что ответить людям. Ещё один совет: новый врио будет, конечно, кого-то менять в правительстве. Но ему точно не стоит сейчас везти на Сахалин новую команду «варягов». Надо работать с местными, с тем же мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, другими. Хочется пожелать жителям Сахалина и Курил успеха с новым руководителем. Сахалинская область этот успех заслужила. Ну, а через 100 дней, по традиции, посмотрим, как начал работу Валерий Лимаренко», — поделился мнением доктор политических наук Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалинской области. Им стал директор АО «Нижегородская инжиниринговая компания Атомэнергопроект» (АО НИАЭП) Валерий Лимаренко.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, временный глава Сахалина имеет огромный опыт и доказал свою эффективность. С 1983 года Лимаренко работает в атомной сфере. Он был депутатом городской думы Сарова, потом министром ЖКХ Нижегородской области, главным федеральным инспектором, заместителем губернатора. По мнению эксперта, Лимаренко успешно работал как в коммерческих структурах, так и в государственном управлении.

Валерий Лимаренко награждён Орденом Почёта, Орденом Александра Невского. Но ни награды, ни чины, ни звания на Сахалине ему не помогут — там нужны реальные дела, подчёркивают эксперты.

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