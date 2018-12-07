Эксперт: «Лимаренко имеет огромный опыт и доказал свою эффективность»

Москва, , 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сахалин — очень сложный и важный регион для России. Он имеет стратегическое положение в связи с тем, что граничит с Японией. Вокруг него — миллиардные рыбные запасы, и триллионные запасы нефти. И в этом контексте назначение Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалина давнего члена кадровой команды первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко показывает, что внимание к этому региону — особенное. Фактически, Сергей Кириенко делится «золотым запасом» своей кадровой обоймы — проверенным, высокоэффективным и успешным менеджером», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Валерий Лимаренко — человек с очень хорошим управленческим потенциалом и опытом. Он с 1983 года работает в атомной сфере, в Сарове. Потом был депутатом городской думы Сарова, министром ЖКХ Нижегородской области, главным федеральным инспектором, заместителем губернатора, а потом — директором компании «Атомэнергопроект», — отметил Павел Данилин.

«Надо сказать, что путь, который прошел Валерий Лимаренко вполне позволяет нам назвать его «успешным технократом», который работал и в коммерческих структурах, и в государственном управлении, и в представительской, и в исполнительной власти. Он возглавлял крупнейшее частное предприятие «НИАЭП», о котором я уже упоминал, которое проектировало и создавало крупнейшие атомные предприятия в Китае, в Индии, в Иране, в Белоруссии и других странах», — подчеркнул политолог.

По словам Павла Данилина, «не удивительно, что человек с подобным опытом был оценен руководством страны — у него есть Орден Почета и орден Александра Невского. У него правильная семейная биография — он женат и имеет трех сыновей. Словом, человек со всех сторон положительный».

«Валерий Лимаренко имеет огромный опыт и доказал свою эффективность в работе», — завершил свой комментарий директор Центра политического анализа.

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