Молдавия и Украина стремятся на передовую вмешательства РФ: Радио REGNUM

Москва, 10 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- Женщинам и собакам из России могут запретить въезд на Украину;
- Цель провокации Киева — Крымский мост;
- Почему «точным данным» госдепа США нельзя верить;
- В США назвали самые опасные военные корабли России;
- Молдавия просит поддержки США перед «угрозами» со стороны России.
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Читайте ранее в этом сюжете: Позволит ли народ перекроить страну под нужды «высших»: Радио REGNUM