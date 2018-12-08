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ФСБ: Целью провокации Киева был Крымский моста

Политика

Украинские политики не раз призывали к уничтожению Крымского моста

Москва, 8 декабря 2018, 13:27 — REGNUM  Строительство и эксплуатация Крымского моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины. Об этом сегодня, 8 декабря, на специальном брифинге заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — сказал вице-адмирал Вольский.

Он напомнил, что украинские политики неоднократно говорили о том, что Крымский мост необходимо уничтожить и обсуждали, какими способами можно это сделать.

В связи с этим пограничная служба ФСБ России была вынуждена увеличить количество патрульных кораблей и катеров в районе Керчь-Еникальского канала и организовать более интенсивную проверку судов, проходящих по этой водной артерии.

Напомним, сегодня вице-адмирал Вольский иначальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов дали специальный брифинг, в ходе которого детально проинформировали о подготовке и проведении украинской провокации в районе Керченского пролива 25 ноября.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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