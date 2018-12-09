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Путин позвонил больной девочке и исполнил её мечту

Политика

Вероника побывала на киностудии «Мосфильм»

Москва, 9 декабря 2018, 04:58 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой — участницей волонтёрского проекта «Мечтай со мной», чья мечта побывать на «Мосфильме» исполнилась. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вероника, страдающая тяжелым заболеванием, мечтала побывать на съёмочной площадке, чтобы увидеть создание кино изнутри. Об этом говорилось в письме, закрепленном на стенде благотворительного проекта на Международном форуме добровольцев. Каждый мог взять письмо и помочь ребенку осуществить мечту.

Президент, посетивший форум 5 декабря, взял оставшиеся конверты и пообещал детям, что их мечты сбудутся. Вероника 8 декабря побывала на экскурсии на киностудии. Кроме того, глава государства пообщался с ней, поздравил с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и передал привет родственникам девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, международный форум добровольцев проходил в Москве со 2 по 5 декабря. В последний день форума президент России вручил награду лучшему добровольцу года: им оказался Антон Коротченко из Смоленской области, участник проекта «Здоровое село».

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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