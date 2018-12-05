Владимир Путин вручил премию лучшему волонтёру года

Москва, , 15:26 — REGNUM Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России» прошла 5 декабря, в Национальный день волонтёра, в Москве. На сцене Ледового дворца в Парке Легенд победители получили награды из рук общественных деятелей, журналистов, актёров, музыкантов, спортсменов. Победителя в главной номинации конкурса объявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы совершаете важные вещи не только для себя и для тех, кому вы непосредственно помогаете, но и для всего общества. Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам», — обратился к волонтёрам глава государства.

Владимир Путин отметил, что планы по поддержке добровольческого движения будут обсуждаться к конце декабря на Государственном совете.

Добровольцем 2018 года стал Антон Коротченко из Смоленской области: с командой проекта «Здоровое село» за 1,5 года он совершил 30 выездов в малые города и сёла Смоленской, Брянской и Калужской областей. Медики и волонтёры проконсультировали более 6,5 тысяч человек, и почти 3 тысячи жителей прошли осмотры у профильных специалистов. Победитель конкурса «Доброволец России — 2018» подчеркнул, что премии достойны все неравнодушные люди в нашей стране.

Заветную статуэтку в номинации «Уверенные в будущем» из рук депутата, заслуженного мастера спорта, Героя Российской Федерации Александра Карелина и первого заместителя генерального директора ВГТРК Андрея Кондрашова получил Заурбек Цаллагов из Республики Северной Осетии — Алании, который в течение 5 лет занимается воссозданием родового башенного комплекса на площади 1700 кв.м. Добровольцы в том числе реконструируют внутреннюю инфраструктуру, отражающую быт и культуру средневековой Алании. В комплексе организован этномузей, где проходят различные ремесленные мастер-классы, вокальные, инструментальные, танцевальные вечера, дни культур народов России.

Лучшим в направлении культурного добровольчества стала инициатива по благоустройству медицинских учреждений «Детская поликлиника». Её автора — Антона Медведева из Костромской области — поздравили Послы Года добровольца, актёр и режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков и певица Полина Гагарина.

В номинации «Помощь детям» победителя объявили член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения Безуглова и российский композитор Игорь Крутой. Им стала Светлана Черникова из Курской области — девушка руководит реабилитационной программой для семей с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, «Феникс».

Благотворительный фонд по защите животных «Передний край» (Московская область) победил в номинации «Общее дело» (учреждения, привлекающие к своей работе волонтёров). Добровольцы помогают бездомным и списанным служебным собакам — ищут дом, устраняют риски беспризорного нахождения на улице. Сейчас в приюте на постоянном обеспечении находятся более 600 животных. Статуэтку представителю организации Сергею Фокину вручили заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и российский футболист Александр Самедов.

Сразу в двух возрастных категориях были объявлены победители в номинации «Рождённые помогать». Среди взрослых лучшей стала руководитель досугового центра для пожилых людей «Поколение» Галина Головченко из Краснодарского края. А среди ребят в возрасте от 8 до 14 лет — София Иванова из Ленинградской области. Девочка придумала проект по социальной адаптации, интеграции и эмоциональной творческой активности детей с ограниченными возможностями здоровья «Волшебный мир». Награждение провели актриса театра и кино Индеборга Дапкунайте и руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса «Доброволец России» получили гранты в размере до 1 миллиона рублей на развитие своих инициатив. Напомним, что в этом году на конкурс было подано 15 839 заявок — в 10 раз больше, чем в прошлый раз. Проекты объединяют более 1,5 миллиона человек. Вчера на деловой программе форума первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сказал, что в следующем году грантовый фонд конкурса будет увеличен в 3 раза.

Помимо этого, в Ледовом дворце прошёл праздничный концерт, посвящённый Национальному дню добровольца. Для участников выступили Полина Гагарина, Мот, Мари Краймбрери, Егор Крид и Федук.

Как ранее сообщало ИА РЕ, Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтёрства, а также помогли сотрудникам. 3−4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ прошла деловая программа мероприятия. Участниками мероприятия стали 15 тысяч волонтёров из всех регионов России и 120 стран мира.

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Напомним, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.