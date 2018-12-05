Реабилитационный центр и «Родовые башни» — волонтеры рассказывают о Форуме

Москва, , 20:19 — REGNUM Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России» прошла 5 декабря, в Национальный день волонтёра, в Москве. На сцене Ледового дворца в Парке Легенд победители получили награды из рук общественных деятелей, журналистов, актёров, музыкантов, спортсменов. Победителя в главной номинации конкурса объявил президент РФ Владимир Путин.

Одна из победителей конкурса — Светлана Черникова из Курска, автор проекта по психосоциальной реабилитации семей, в которых есть дети, перенесшие тяжелые заболевания, имеющие хронические психосоматические заболевания или дети, из неблагополучных семей «Феникс».

Около 90% детей получивших лечение, выздоравливают физически, но не психологически. Решить проблему адаптации ребенка после перенесенного заболевания недостаточно, именно поэтому, часть проекта направлена на работу с родителями или сопровождающими детей в санаторий или лагерь. Работа проводится в виде тренингов.

Проект реализуется студентами Курского государственного медицинского университета. Участвовать в проекте в качестве волонтеров могут лица со всей России, прошедшие отбор.

«Впечатлений очень много — радость, восторг, удивление. Это все не просто передать словами. Программа Форума была очень полезной, а для меня очень важно, когда я еду на какой-нибудь форум. научиться там чему-нибудь новому. Когда выбираешь площадку, на которую тебе хочется сходить, и видишь, что таких несколько, и разорваться невозможно — это качественный показатель тщательно отобранной программы. Признак того, что устроители Форума очень тщательно выбирают актуальные темы для общения с участниками», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Черникова.

«Мы получили очень много эмоций в ходе Форума, — поделился впечатлениями автор проекта «Родовые башни» Заурбек Цаллагов из республики Северная Осетия — Алания, — Было волнительно стоять радом с такими крутыми, значимыми людьми — сейчас я говорю в первую очередь о волонтерах, которые делают такие большие и важные проекты. Огромная честь состоит в том, что нас поздравлял, например и Александр Карелин, знаменитый российский спортсмен. В ходе Форума мы старались как можно больше рассказывать о своей работе, аи делиться собственным опытом, вдохновляя людей на такие же высокие достижения».

В течение этого года командой Заурбека Цаллагова проекта ведется работа над воссозданием родового башенного комплекса на площади 1700 кв.м. В ходе реализации данного проекта сформировался региональный корпус волонтеров в сфере культуры, представители которого получают профессиональные и ремесленнические навыки, изучают культуру в теории и на практике, воссоздавая ее собственными руками. На данный момент комплекс уже включает в себя ряд восстановленных башен с проработанной внутренней инфраструктурой, отражающей быт и культуру средневековой Алании. На территории комплекса уже имеется крытая посадочная зона под осадной стеной, на 350 человек. Строится ряд других объектов комплекса. Имеется гостевой дом, в котором ночуют добровольцы. Отведены 2 зоны парковки на 26 мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в Москве и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтёрства, а также помогли сотрудникам. 3−4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ прошла деловая программа мероприятия. Участниками мероприятия стали 15 тысяч волонтёров из всех регионов России и 120 стран мира.

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